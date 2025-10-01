Слушание об освобождении баскетболиста Касаткина из-под ареста во Франции перенесли на следующую неделю

Защиту российского баскетболиста Даниила Касаткина, экстрадиции которого добиваются США, уведомили о переносе слушаний по поводу освобождения россиянина из-под ареста, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Фредерика Бело.

1 октября суд в Париже должен был рассмотреть запрос на экстрадицию Касаткина в США. Однако в последний момент слушания перенесли на следующую неделю, объяснив это неготовностью перевода некоторых документов. По словам Бело, таким образом прокуратура намерена затянуть срок ареста Касаткина, который ограничен 60 днями.

«В отсутствие процессуальных документов по истечении вышеуказанного срока, то есть 60 дней, экстрадиционное заключение под стражу должно быть прекращено. Это одновременно и содержание под стражей, и мера судебного контроля», — цитирует ТАСС французского юриста.

В свою очередь руководитель консульского отдела посольства РФ во Франции Алексей Попов сказал, что теперь главным вопросом остается тема дальнейшего пребывания Касаткина под арестом. Непосредственно вопрос об экстрадиции будут рассматривать позднее.

26-летний спортсмен проходит фигурантом уголовного дела об электронном мошенничестве и компьютерном мошенничестве. В США ему грозит до пяти лет заключения по первой статье и до 20 лет — по второй. По данным AFP, хакерская сеть, в причастности к которой обвиняют Касаткина, в 2020-2022 годах якобы совершила атаки на 900 организаций, в том числа на два федеральных учреждения.

21 июня Касаткин был задержан в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США. Спортсмен находится под стражей с 23 июня. 27 августа суд отклонил ходатайство баскетболиста об освобождении под судебный надзор.

Касаткин играл за команду Университета штата Пенсильвания в NCAA и МБА.