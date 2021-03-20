СК начал проверку после наезда такси на баскетболиста Шабалкина в центре Москве

Следователи проводят доследственную проверку по факту наезда на баскетболиста Никиту Шабалкина в центре Москвы.

«Двадцатого марта 2021 года на проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошёл словесный конфликт, после которого машина продолжила движение, не дождавшись пока мужчина освободит дорогу», — сообщила РЕН ТВ старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

Ранее РЕН ТВ публиковал кадры, на которых видно, что спортсмен ударил ногой по капоту машины такси после того, как его не пропустили перейти дорогу не по пешеходному переходу. Водитель такси продолжил движение и «прокатил» спортсмена на капоте пару метров.

После аварии 34-летний баскетболист получил медпомощь в травмпункте, ему удалось обойтись без травм.

Позже Шабалкин в интервью «СЭ» прокомментировал данный инцидент.

«По видео видно, что как будто ударил машину, я этого не помню, но, наверно, так и было. После чего он на меня поехал, ударил меня бампером. По картинке видно, что я покосился и упал на капот. Кода упал на капот, ударил кулаком по бамперу, но это уже ДТП, я испугался. А дальше все — он нажал на газ, я уже думал, как мне с капота слезть, потому что, если бы на земле стоял, переживал, что он меня переедет. Я не прав, что переходил в том месте дорогу, это однозначно. Дальше видно по камерам, как развивалось», — сказал спортсмен.

Шабалкин выступал за различные российские клубы, включая «Химки», «Локомотив» и УНИКС, с 2004 по 2013 годы. В 2011-м завоевал вместе с национальной командой бронзовые награды Евробаскета.