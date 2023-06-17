Шантырь заявил, что в Петербурге появится новая женская команда по баскетболу

Председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, бывший велогонщик Антон Шантырь рассказал, что в городе появится новая женская команда по баскетболу.

«В Петербурге этот спорт сейчас активно развивается. Это наш питерский спорт. Я немного расстроен результатом «Зенита», но без поражений побед не бывает. После победы что подводить итоги? Победил и победил. Главное, это умение делать выводы из поражений. Могу сказать, что у нас есть большие планы по развитию молодежного и женского баскетбола. Вскоре у нас появится новая молодежная женская баскетбольная команда. Базироваться она будет в Центре олимпийской подготовки имени Владимира Кондрашина, который, как вы помните, зимой открылся во Фрунзенском районе, на Загребском бульваре», — приводит слова Шантыря «Спорт День за Днем».