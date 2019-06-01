Сергей Вознюк: "Наличие легионеров позволяет молодым игрокам воспитать характер"

Тренер сборной России Сергей Вознюк считает, что не стоит менять формат лимита легионеров. Также в интервью "Известиям", он отметил, что иностранцы помогают молодым игрокам воспитывать характер.

– Елена Швайбович и Анна Архипова фон Калманович достаточно жестко высказываются за лимит легионеров в женском чемпионате. Каково ваше мнение на этот счет?

– Я бы не делал разделения на мужские и женские соревнования. Мне кажется привлекательной идея с шестью "своими" игроками в заявке на матч. Такая инициатива именно со стороны ФИБА могла бы быть продуктивной. В то же время я понимаю, что иногда в женских командах не собирается 12 человек в заявке. Современная динамика баскетбола не позволяет играть без замен, поэтому 8-9-10 всегда должны быть в ротации. Лимит имеет право на существование, но он должен быть чем-то обоснован. Оставлять одного-двух иностранцев в заявке без объективной причины кажется недальновидным. Наличие легионеров позволяет молодым игрокам получать больше опыта и воспитывать характер.

– В мужском чемпионате России не нужны изменения в этом плане?

– Действующий формат "6+6" мне кажется нормальным. Имеет смысл продолжать соревнования в таком формате.