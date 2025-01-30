Тренер курского «Динамо» Вознюк: «Команда переволновалась перед полуфиналом Кубка России»

Главный тренер курского «Динамо» Сергей Вознюк после победы над сыктывкарской «Никой-Лузалес» (69:59) в первом матче «Финала четырех» Кубка России» сказал, что ранним тайм-аутом ему удалось привести команду в чувство после неудачного начала игры.

«Девчонки очень волновались, ведь наш матч открывал «Финал четырех», — подчеркнул Вознюк. — Это было видно, и только минуте к четвертой команда пришла в себя и после раннего тайм-аута начала показывать то, что мы от нее хотим, над чем мы работали. В первую очередь, в нападении, ведь в защите мы неплохо держали концентрацию и пропустили не так много очков. Вопросов много, будем их решать. И хотел бы похвалить соперников — они бились, показали характер и полностью подтвердили мои слова, сказанные накануне. Легкой игры ждать не приходилось».

Лучшим снайпером в составе «Динамо» стала Кьяра Линскенс, набравшая 16 очков, а героем решающих минут — Александра Штанько, набравшая 10 очков из 14 командных в последней четверти.