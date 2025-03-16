Сергей Тараканов назвал фаворита финального матча Кубка России

Олимпийский чемпион Сергей Тараканов в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от решающего матча «Финала четырех» Кубка России, в котором встретятся «Пари НН» и «Уралмаш». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

«По моему мнению, «Уралмаш» — фаворит, — отметил «СЭ» прославленный баскетболист. — Свой полуфинал с МБА они играли очень интенсивно, у них шире ротация, у них два очень качественных легионера. Джеремайя Мартин и вовсе один из лучших игроков Единой лиги ВТБ этого сезона. Остановить его будет очень непросто. Однако нижегородцы много раз показывали характер. Плюс они играют дома и получат серьезную поддержку болельщиков. Поэтому жду захватывающий финал».

В матче за третье место МБА-МАИ сыграет с «Химками». Этот матч начнется в 14.00 по Москве.