Моня: «Сборы при Душко Ивановиче были настолько жесткие, что словами не рассказать. Готовились, как «морские котики»

Моня рассказал о работе в «Химках» с Душко Ивановичем

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе в «Химках» с сербским тренером Душко Ивановичем.

— Я всегда качался. Любил позаниматься для себя. Но у Ивановича был крутой перебор! Утренняя тренировка — четыре часа! В нее вгонялось все! Я не понимал — для чего мы это делаем? Что за издевательство?

— А подробнее?

— Сначала кросс, потом рывки, станции. Затем идем в тренажерку. Везде разложены снаряды, веса адские! Заканчиваем в зале.

— Там уже игровая тренировка?

— Да. Помню, со Славой Зайцевым, который сейчас в УНИКСе, бросаем мяч — а тот летит в щит как камень. Бух, бух... У меня уже истерический смех.

— Не спрашивали у Душко — для чего все это?

— Мы были как солдаты. Упал, сломался? Следующий! Иванович разбирается в баскетболе, вопросов нет. В общении интеллигентный человек. На тренировках никакого крика. Не хотите что-то делать? Тогда бегайте! Ну и носились как ошпаренные.

— Какие у него были наказания?

— «Челнок». Бегали эти «челноки» бесконечно. Отрезки от лицевой до лицевой. Лицевая — штрафная, лицевая — середина. После игры дает восстановительную тренировку. Ну, думаем, сейчас будут броски, растяжка. Как обычно.

— А что было?

— 25-килограммовые блины заворачивали в полотенце, чтобы не портить паркет. В дырку вставляли резинку, привязывали к себе — и бежали с ускорениями...

— Это какой-то Сталинград.

— Я рассказываю — народ не верит! А состояние было такое: под конец трехнедельного сбора бегу кросс — и хочется просто упасть в канаву. Думаю: вот рухну и не встану. Не могу!