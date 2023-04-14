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Моня о тренере Пешиче: «Убивала его сверхэмоциональность. В «Динамо» такие скандалы закатывал...»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Дмитрий Домани, Сергей Моня и Светислав Пешич.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Знаменитый баскетболист, экс-капитан сборной России Сергей Моня, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о главном тренере сборной Сербии Светиславе Пешиче, с которым работал в московском «Динамо».

— Был еще в вашей карьере яркий персонаж из бывшей Югославии — Светислав Пешич.

— Тренер авторитетнейший, титулов хватает — чемпион мира, двукратный чемпион Европы, с «Барселоной» в Евролиге побеждал. Мне импонировал тем, что для него все равны. Не важно, русский ты или иностранец, много получаешь или мало. Если на тренировках хорошо себя проявляешь — будешь играть. Но убивала сверхэмоциональность Пешича. В «Динамо» такие скандалы закатывал...

— Президентом «Динамо» тогда был Евгений Гомельский. Как-то в разговоре с ним обронили: «Пешич — диктатор...» Евгений Яковлевич перебил: «Да не диктатор он, а хам! Нельзя ненавидеть игроков, с которыми работаешь! Если постоянно будешь их душить, они завянут. Когда за восемь месяцев от тренера не слышишь доброго слова — это... Это очень странно».

— В клубе Пешича, мягко говоря, недолюбливали. Взорваться мог в любую секунду. Чуть что не так — сразу в крик. Причем где угодно — на скамейке, в раздевалке, в аэропорту.

— Что у него по раздевалке летало?

— Да все, что под руку попадалось, — от маркеров и планшеток до телевизора. В другой раз вызвал юного Димку Хвостова и попросил написать на доске фразу: «Будущее зависит от тебя». Дальше спрашивает: «Знаешь, кто это сказал?» Хвостов, насмотревшийся по телевизору рекламы, выдал: «Мегафон»!» Светислав поднял палец: «Не-е-т! Коуч Пешич!»

 
Сергей Моня и&nbsp;Душан Ивкович. Сергей Моня: «За день до матча бандиты угнали машину с моей будущей женой. Выкинули ее за городом»

— Русский успел освоить?

— Общался на смеси из сербского, английского, русского и немецкого. Он же много лет в Германии отработал — и с клубами, и со сборной. Еще Пешич почему-то никак не мог запомнить имена игроков. Хвостова называл Кристофер. Юру Васильева — Любош. Генри Домерканта и Трэвиса Хансена — Терри уан и Терри ту...

— А вас?

— Вот меня правильно — но исключительно по фамилии. Зато Антонис Фоцис был у него Фасуласом.

— Панайотис Фасулас — один из сильнейших греческих баскетболистов в истории.

— Совершенно верно, чемпион Европы 1987-го. Если остальные иронично относились к слабости Пешича, то Антонис негодовал. Говорил тренеру: «Я Фоцис, а не Фасулас!» Тот ноль внимания. А к молодым вообще обращался так: «Аймо ты!»

— Как-как? Аймо?

— Да. Это по-сербски — «давай».

БК Динамо (Москва)
Светислав Пешич
Сергей Моня
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