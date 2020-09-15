Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил, что все российские игроки, выступающие на высоком уровне, являются потенциальными кандидатами в национальную сборную.

— Скажу честно, мы следим и рассматриваем всех российских баскетболистов, выступающих на высоком уровне, — сказал Базаревич в интервью «Известиям». — Такое ощущение, что все они кандидаты в сборную. Сами знаете, что из-за наложения календарей Евролиги и ФИБА мы никогда не знаем, что будет в том или ином «окне». Кого отпустят в национальную команду, а кого — нет. Так что все у нас на карандаше.