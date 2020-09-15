Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

Сергей Базаревич: «Назначение Сергея Панова — большой плюс для национальной команды»

14:35
Сергей Панов. Фото «Нижний Новгород»
Сергей Панов. Фото «Нижний Новгород»
Теги:

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич высоко оценил назначение Сергея Панова на пост генерального менеджера национальной команды.

— Я думаю, что его назначение — большой плюс для сборной, — цитируют Базаревича «Известия». — Сергей — авторитетный, энергичный человек, который способен качественно нам помочь. Поможет ли он нам собрать оптимальный состав на предолимпийскую квалификацию? Мы и так всегда собираем самый сильный состав из тех, кто нам доступен.

Ближайшие матчи сборной России намечены на конец осени этого года: 27 ноября сборная России сыграет в гостях с Эстонией, а 30-го — дома с Италией в рамках квалификации Евробаскета-2022.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1060634/timur-ganeev/naznachenie-sergeia-panova-bolshoi-plius-dlia-natcionalnoi-komandy

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир