Селезенева высказалась о перспективах Косу в женской НБА

Защитник «Спарта энд К» и сборной России Полина Селезенева в интервью «СЭ» призналась, что после России хотела бы поиграть в Сербии.

— Новость про Олаири Косу и драфт WNBA уже не свежа, но мы все равно ждем. Веришь в ее успех?

— Очень на это надеюсь. Будем все переживать и очень порадуемся, если все получится. Для своего возраста она очень опытный игрок, тренируется с хорошими игроками, практику очень хорошую получает. Работоспособность и «физика» у нее на очень высоком уровне.

— А как думаешь, кто еще из наших девчонок мог бы оказаться в НБА?

— Кто хотел бы, тот бы попал, мне кажется. Кто к этому прям бы стремился.

— Хорошо, тогда ты не стремилась, правильно?

— Ну, скажем так, в мечтах у меня такого не было. Честно? Ну вот не знаю почему. У меня вот такая цель — закрепиться в российском баскетболе, может быть, потом поиграть где-то в Европе. Я бы лучше поиграла в Сербии. Там очень хорошая баскетбольная школа.

— Кто сейчас топ-5 среди россиянок в премьер-лиге?

— К сожалению, первые номера, которые мне очень нравятся, травмированы обе сейчас. Это Севара Нуритдинова и Маша Крымова. Ну, в принципе, Машу Крымову можно и на «двойку». На «тройке» опять же травмированный игрок. С детства слежу за карьерой Даши Игнатовой, еще со «Спарты», вот мне очень нравится. А на «четверке» Нина Глонти, на «пятерке» — Маша Клюндикова.