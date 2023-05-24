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Сегодня, 14:46

Сборные России и Белоруссии по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи в Новогорске

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко заявил, что мужская и женская сборные России по баскетболу в июне проведут товарищеские матчи с командами Белоруссии в Новогорске.

«Будут сыграны товарищеские матчи с командами Белоруссии. Главный тренер мужской сборной России Зоран Лукич собирает команду. 9 июня будут играть мужчины, 13-го — женщины. Обе игры пройдут в Новогорске. Акцент будет сделан не на ветеранов и проверенных игроков, а на молодежь, как это было, когда мы играли с сербскими клубами», — приводит слова Кириленко ТАСС.

В феврале мужская сборная России провела товарищеские матчи в Сербии с местными клубами.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/17831591
баскетбол
Сборная Белоруссии по баскетболу
Сборная России по баскетболу
Андрей Кириленко
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