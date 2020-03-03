Сборная России занимает 11-е место в обновленном рейтинге ФИБА. Российская команда потеряла две строчки.

Первое место в рейтинге ФИБА занимает сборная США, вторая позиция у команды Испании, а тройку замыкает Австралии. На четвертой позиции расположилась сборная Аргентины, в топ-5 также попали баскетболисты сборной Сербии.

Рейтинг ФИБА имеет значение при проведении жеребьевки Олимпийского турнира, которая состоится 20 марта в Швейцарии.