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Сборная России уступила Доминиканской Республике в товарищеском матче

22:53
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Мужская сборная России проиграла команде Доминиканской Республики в товарищеском матче перед олимпийской квалификацией.

Встреча в литовском Каунасе завершилась со счетом 83:73 в пользу сборной Доминиканской Республики. У россиян по 16 очков набрали Тимофей Мозгов и Михаил Кулагин.

Накануне команда Сергея Базаревича уступила Литве (61:78).

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