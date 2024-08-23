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Сегодня, 19:21

Сборная России по баскетболу одержала третью победу на Кубке дружбы

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Сборная России одержала победу над национальной командой Венесуэлы в матче 3-го тура Кубка дружбы — 68:63.

Самым результативным игроком встречи в составе россиян стал Тимофей Герасимов, на счету которого 13 очков. У венесуэльцев 24 балла заработал Андрес Марреро.

Ранее сборная России обыграла Венесуэлу (79:57) и пермскую «Парму» (84:76). Изначально россияне в 3-м туре должны были встретиться с Колумбией, но в расписание турнира были внесены коррективы.

Федерация баскетбола Колумбии заявила, что не отправляла свою национальную команду на турнир в Россию. В организации подчеркнули, что намерены предпринять шаги за несанкционированное использование имени и логотипа.

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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