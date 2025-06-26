Баскетбол
26 июня, 12:46

Сборная России по баскетболу сыграет с Арменией и Швейцарией

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Юношеская сборная России (U-20) бьет все рекорды по количеству и качеству стран-соперников. К Сербии и Словении добавляются Армения и Швейцария. Игры пройдут в Ереване с 27 июня по 1 июля.

«Надеемся, что все игры состоятся по расписанию. Очень хорошо, что нашим юношам выпала возможность сыграть еще несколько матчей в рамках своего турне. Армения в этом году принимает игры чемпионата Европы U-20 в дивизионе B. Надеюсь, что игры против нашей сборой им тоже будут полезны. Соперники из Швейцарии — достаточно темная для нас лошадка, но опыт должен быть интересным и полезным. Спасибо представителям Армении и Швейцарии, всегда рады играть», — отметил «СЭ» генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок.

