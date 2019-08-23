Сборная России отправилась в Китай

Сборная России вылетела в Китай, где с 31 августа по 15 сентября пройдет Кубок мира-2019. С учетом разницы в часовых поясах главная команда страны проведет в пути весь день: приземление в Шанхае запланировано на 23.15, сообщает официальный сайт РФБ.

Оттуда сборная отправится в соседний Нинбо, где сыграет на международном турнире со сборными Аргентины и Испании (26 и 28 августа соответственно, начало — в 14.30 по московскому времени). После этого тренерский штаб назовет окончательную заявку на Кубок мира из 12 человек, а двое «лишних» баскетболистов вернутся домой.

Игры первого группового турнира пройдут в Ухане: 31 августа — с Нигерией, 2 сентября — с Кореей, 4 сентября — с Аргентиной. Команды, занявшие в группах первое и второе места, гарантируют себе попадание как минимум в олимпийский отбор и продолжат борьбу за медали во втором групповом турнире. Оставшиеся 16 команд сыграют в турнире за 17-32-е места, где будут распределены последние (в зависимости от раскладов — до семи) путевки в квалификацию Токио-2020.