Сборная России отправилась на турнир в Италию

Сегодня рано утром мужская сборная России по баскетболу вылетела в Верону, где с 8 по 10 августа примет участие в международном турнире четырех команд, сообщает официальный сайт РФБ.

Это второй из четырех этапов подготовки к Кубку мира-2019. Соперниками россиян станут сборные Венесуэлы, Италии и Сенегала. В воскресенье, 11 августа, российская команда вернется домой и вновь приступит к тренировкам в Новогорске.

В Италию отправились те же 16 игроков, которые участвовали в турнире в Москве: защитники Евгений Бабурин, Виталий Фридзон, Михаил Кулагин, Григорий Мотовилов, Александр Платунов, Андрей Сопин; форварды Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Никита Курбанов, Никита Балашов, Андрей Зубков, Сергей Карасев; центровые Джоэл Боломбой, Евгений Валиев, Артем Забелин и Владимир Ивлев.

Форвард Андрей Лопатин остался на родине и продолжает тренировки по индивидуальной программе.