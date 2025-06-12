Сборная России летом проведет товарищеские матчи с Египтом, Иорданией и Ираном

Мужская сборная России по баскетболу летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана, сообщает главный тренер сборной Зоран Лукич.

«В конце июля — начале августа мы проведем шесть товарищеских матчей: с командами Египта, Иордании и Ирана. По две игры с каждой у них дома. Это для нас очень нужно и интересно. Тренировочный процесс ведь это одно, но игры — совсем другое», — цитирует Лукича ТАСС.

Международная федерация баскетбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации в марте 2022 года.