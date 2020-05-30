Сегодня, 30 мая, бывшей баскетболистке сборной России Илоне Корстин исполняется 40 лет.

Корстин является одной из самых титулованных российских баскетболисток. В составе сборной России она дважды становилась бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008) и трижды брала золото чемпионата Европы (2003, 2007, 2011).

На клубном уровне Корстин прославилась выступлениями за «Бурж» и ЦСКА. Также, она играла за «Спарту&К», «Динамо», «Финикс Меркури», «Бешикташ» и «Перфумериас Авенида». Корстин трижды выигрывала чемпионат России (2004, 2005, 2006) и четырежды — Кубок России (2004, 2006, 2007, 2008). Кроме того, баскетболистка два раза побеждала в чемпионате Франции (1999, 2000) и четырежды в Мировой лиге (2004, 2005, 2007).

В 2013 году Корстин завершила карьеру и заняла должность заместителя генерального директора Единой лиги ВТБ. С июля 2016 года она стала генеральным директором Единой лиги ВТБ.