С 20 марта в России будут приостановлены все соревнования оп баскетболу

Российская федерация баскетбола приостанавливает все соревнования, проходящие под эгидой федерации, в период с 20 марта по 10 апреля. Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков, сообщает официальный сайт РФБ.

Те игры, проведение которых запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок. Исключение составят два этапа второго полуфинального раунда соревнований среди юниоров 2007 года рождения в Новосибирске и Перми: они завершатся 21 марта.

Кроме того, по предложению клубов-участников, департаментом профессионального баскетбола было принято решение рекомендовать исполкому РФБ внести изменения в регламент чемпионата России женской премьер-лиги и классифицировать команды по итогам регулярного чемпионата, который завершился вчера.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список