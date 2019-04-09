Российский баскетболист дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Российский баскетболист Кирилл Крылов дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев, информирует пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Срок отстранения 17-летнего спортсмена отсчитывается с 10 июля 2018 года. Спортсмен признан виновным в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил (наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена).

Крылов в сезоне-2017/18 выступал за юношеские сборные Москвы и России.