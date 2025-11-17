Баскетбол
Сегодня, 22:22

Российские баскетболистки потерпели второе подряд поражение от Венгрии

Алина Савинова

Женская сборная России по баскетболу уступила Венгрии в товарищеском матче — 52:53. Игра прошла в венгерском Секешфехерваре.

Самым результативным игроком российской команды стала Анастасия Олаири Косу, набравшая 11 очков.

Россиянки потерпели от сборной Венгрии второе поражение подряд. 16 ноября они проиграли соперницам в товарищеском матче со счетом 61:70.

Российские команды отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA) с марта 2022 года.

