Сборная России победила Тунис в товарищеском матче
Сборная России победила Тунис в матче товарищеского турнира в Москве. Игра дошла до овертайма и завершилась со счетом 81:73.
Самыми результативными игроками встречи стали Антон Астапкович (Россия), Омар Абеда и Фирас Лахени (оба — Тунис), которые набрали по 19 очков.
24 ноября Россия сыграет с Ливией, Тунис встретится с Ливией 23-го числа.
Международная федерация баскетбола (FIBA) в марте 2022 года отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных турнирах.
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