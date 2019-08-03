Россия может подать заявку на проведение женского чемпионата мира-2022

Россия может подать заявку на проведение чемпионата мира по женскому баскетболу в 2022 году. Окончательное решение должно быть принято в сентябре нынешнего года.

"Мы бы никогда не подали заявку, если бы не чувствовали поддержку Министерства спорта РФ и правительства, – цитирует главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко ТАСС. – В сентябре должна пройти межведомственная комиссия, которая должна окончательно одобрить проекты, но предварительное согласие, что мы можем делать заявку сейчас, уже имеется. Интерес России к проведению женского чемпионата мира по баскетболу есть".

Женский чемпионат мира по баскетболу Россия может принять впервые, в СССР он проходил дважды – в 1959 и 1986 годах.