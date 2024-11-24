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Сегодня, 17:51

Сборная России разгромила Ливию на Кубке Дружбы

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Андрей Мартюк в атаке.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сборная России победила Ливию в матче Кубка Дружбы — 108:60.

Самым результативным игроком матча стал ливиец Бадруш Салем, набравший 24 очка. Лучшим у сборной России стал Антон Астапкович — 16 очков.

Российские баскетболисты одержали вторую победу в заключительном матче Кубка Дружбы. Ранее команда Зорана Лукича обыграла Тунис — 81:73 ОТ.

Кубок Дружбы

Россия — Ливия — 108:60 (23:20, 28:13, 29:14, 28:13)

Россия: Астапкович (16 очков), Щербенев (15), Ганькевич (13), Петенев (12), Лопатин (11), Емченко (11), Мартюк (10+10 подборов)

Баскетбол
Сборная России по баскетболу
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