Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины) Чемпионат России (мужчины, архив)
Новости   //    Баскетбол   //    Россия

РФБ начала сбор средств для помощи баскетболисткам, пострадавшим в ДТП

22:26
Теги:

Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям погибших и пострадавших в аварии в Ставропольском крае, сообщает сайт организации.

Любой желающий может оказать материальную помощь. Реквизиты счета указаны на официальном сайте федерации.

В пятницу, 30 апреля, на трассе «Астрахань-Ставрополь» в аварию попал микроавтобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда — девочки 2008-09 годов рождения направлялись на турнир в Черкесск. В результате ДТП погибли пятеро детей, еще 12 человек получили травмы.

3 мая объявлено в Волгоградской области днем траура.

Дополнительная информация:

https://russiabasket.ru/news/37846/rfb-otkryla-schet-dlya-pomoshhi-semyam-postradavshix-v-dtp

Читайте также

Костомаров отреагировал на переход Трусовой в группу к Тутберидзе
«Егору даже медаль не оставили. Он что, прокаженный?» Жесткое интервью агента Чинахова про «Авангард»
Влашич покинул поле со слезами на глазах перед началом второго тайма матча с «Уфой»
Эльвира Тодуа рассказала, как футболист ЦСКА напился на банкете у женской команды

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд