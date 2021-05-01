РФБ начала сбор средств для помощи баскетболисткам, пострадавшим в ДТП

Российская федерация баскетбола (РФБ) открыла счет для помощи семьям погибших и пострадавших в аварии в Ставропольском крае, сообщает сайт организации.

Любой желающий может оказать материальную помощь. Реквизиты счета указаны на официальном сайте федерации.

В пятницу, 30 апреля, на трассе «Астрахань-Ставрополь» в аварию попал микроавтобус, перевозивший детскую баскетбольную команду из Волгограда — девочки 2008-09 годов рождения направлялись на турнир в Черкесск. В результате ДТП погибли пятеро детей, еще 12 человек получили травмы.

3 мая объявлено в Волгоградской области днем траура.