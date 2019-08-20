РФБ готова оказать любую помощь Дэвиду Блатту

Российская федерация баскетбола готова оказать любую помощь бывшему главному тренеру сборной России Дэвиду Блатту. Недавно 60-летний специалист объявил о том, что у него первично-прогрессирующий рассеянный склероз.

«Читал письмо, и, конечно, если Дэвиду нужна будет любая помощь, от РФБ или от меня лично, то он ее получит, — заявил президент РФБ Андрей Кириленко в интервью ТАСС. — Он знает, что его всегда тепло встретят в любом баскетбольном месте, тем более в России».

Блатт возглавлял сборную России с 2006 по 2012 год, под его руководством команда стала чемпионом Европы 2007 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года.