Разыгрывающая сборной России Крымова верит в успешное выступление Косу в женской НБА

Игрок московского МБА-МГУСиТ и национальной сборной России Мария Крымова в интервью «СЭ» с оптимизмом высказалась о шансах Анастасии Олаири Косу заиграть в WNBA.

— Получится ли у Олаири попасть и закрепиться в WNBA?

— Конечно, получится. Надо дальше тренироваться и пользоваться всем, что есть. И, конечно, попробовать. Условия ей созданы идеальные. Если попробуешь, никто тебе ничего не скажет. Если хочешь — значит, надо.

— Все говорят про ее нестабильный бросок. Над чем еще стоит поработать?

— На подбор она ходит, проходы у нее есть силовые. Она даже передачи на катах подтянула, когда на ней сдваиваются. Сложно выделить. В другой конкурентной среде будет выглядеть иначе. Работать она любит и умеет.

Игрок екатеринбургского УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу приняла решение выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА в этом году.