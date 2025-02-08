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8 февраля 2025, 16:15

Разыгрывающая сборной России Крымова верит в успешное выступление Косу в женской НБА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Игрок московского МБА-МГУСиТ и национальной сборной России Мария Крымова в интервью «СЭ» с оптимизмом высказалась о шансах Анастасии Олаири Косу заиграть в WNBA.

— Получится ли у Олаири попасть и закрепиться в WNBA?

— Конечно, получится. Надо дальше тренироваться и пользоваться всем, что есть. И, конечно, попробовать. Условия ей созданы идеальные. Если попробуешь, никто тебе ничего не скажет. Если хочешь — значит, надо.

— Все говорят про ее нестабильный бросок. Над чем еще стоит поработать?

— На подбор она ходит, проходы у нее есть силовые. Она даже передачи на катах подтянула, когда на ней сдваиваются. Сложно выделить. В другой конкурентной среде будет выглядеть иначе. Работать она любит и умеет.

Игрок екатеринбургского УГМК и сборной России Анастасия Олаири Косу приняла решение выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА в этом году.

Мария Крымова.«На прозвище Крым всегда отвечаю «наш», хотя ни разу не была там». Интервью разыгрывающей сборной России

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Баскетбол
Анастасия Олаири Косу
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