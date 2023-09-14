Разгромы от «Тулпара» и МБА, поражение Inanomo Black

В первый день Кубка России в Челябинске в борьбу вступили не попавшие в посев команды, определившие участников 1/4 финала у женщин и 1/8 финала у мужчин.

Борьбу после матчей четверга завершили только коллективы, финишировавшие на групповом этапе последними в своих группах. Остальные успели провести по три матча, сыграв еще первый раунд плей-офф. Напомним, что проигравшие в нем из турнира пока не вылетели — благодаря формуле double elimination, впервые примененной в российском баскетболе 3х3 на мужском первенстве страны в нынешнем году. А к победителям первого раунда плей-офф в четвертьфинале присоединятся сеянные команды, в том числе действующие обладатели трофея «Самара» и Inanomo Gold.

У женщин уже на групповой стадии не обошлось без серьезной интриги. В группе С каждая из команд выиграла по одному матчу. В столичном дерби Moskva оказалась сильнее «Красной Пахры» — 14:10, но развить свой успех не смогла — после поражения от воронежской «Спарты» (9:15) ее игроки вынуждены были наблюдать за спором соперниц со стороны. В последнем матче группы «Красная Пахра» добилась нужной ей победы (15:11), а воронежская команда, набрав больше 9 очков, также шагнула в плей-офф.

Такой сценарий мог повториться и в группе D. «Парма-КОР» начала с разгрома еще одной московской команды MSU — 22:12, причем уже к 5-й минуте пермские девушки повели 12:1. Но MSU сумел выиграть следующий матч у челябинского «Позитива» (17:15), вовремя совершив рывок 6:0. «Позитив» в случае победы в последнем матче сохранял шанс на место в плей-офф, и хозяйки площадки были к этому близки, но добиться большего «Парма-Кор» не позволила — 18:16.

В группе А безоговорочным оказалось преимущество МБА. Москвички стартовали с разгрома челябинской «Кобры» (22:5), а в заключительной игре и вовсе добились самой крупной победы первого дня — 22:2 над «Форвардом» из Новосибирска, затратив на это менее 7 с половиной минут. При этом сибирячки вполне могли выйти из группы со второго места, но в напряженном матче с «Коброй» упустили свой шанс в концовке — 11:13.

А в группе В для определения аутсайдера хватило двух стартовых игр. «Восток-Логистик» из Владивостока не смог сражаться на равных с куда более опытными «Тулпаром» (8:18) и «Матрешками» (10:19). После этого казанская команда более чем уверенно обыграла прошлогодних финалисток. В середине встречи она вела 7:1, на предпоследней минуте — 15:3! Итоговый счет — 16:9 в пользу «Тулпара».

Три первых матча плей-офф получились упорными. Единственной из команд, занявших первые места в группах, в раунде плей-ин уступила «Парма-КОР». Пермскую команду становила «Красная Пахра» — 13:9. Еще более напряженным оказался матч между «Спартой» и MSU, в котором уступавшие в счете столичные девушки едва не догнали соперниц на последней минуте, но дальше им не повезло — 14:11 в пользу воронежской команды.

Московское дерби в плей-офф получилось крайне малорезультативным: совместными усилиями команды набрали всего 18 очков. МБА не уступала в счете ни разу, но и добиться солидного преимущества не могла. А в последней атаке «Матрешки» вполне могли перевести игру в овертайм — Станислава Федотова промахнулась из-за дуги — 10:8 в пользу МБА. И только в последнем матче дня борьбы не было. «Тулпар» после двух крупных побед в группе разгромил и третьего соперника — челябинскую «Кобру» (21:8).

Второй день женского Кубка России стартует с четвертьфиналов. В них сыграют: «Самара» — «Красная Пахра», «Находка» — «Спарта», COP-Petersburg — «Тулпар» и «Десерт Сима-Ленд» — МБА.

У мужчин в группе А не повезло иркутскому ИНКу. Во встрече с «Екатеринбургом СКСО» сибиряки на последней минуте вели 15:13, но затем удача повернулась лицом к соперникам, добывшим победу дальним попаданием в последней атаке — 17:16! После этого ИНК безоговорочно уступил воронежской «Спарте» (12:21). Решающая игра в этой тройке завершилась единственным в четверг овертаймом, в котором «спартанцы» вырвали победу у «Екатеринбург СКСО» — 21:19.

В группе С явно слабее конкурентов оказалсч «ЦСП Обнинск», уступивший магнитогорскому «Металлургу» (12:21) и Inanomo Black (7:21). Москвичи и заняли первое место, на классе обыграв магнитогорцев (17:14). Курский «АтомЭнергоСбыт» в группе D оказал серьезное сопротивление куда более опытным оппонентам, но все равно уступил. Сначала верх над ним взял Bionord (18:15), затем «Байкал» (17:12). В последнем матче пермяки обыграли команду из Иркутска со счетом 16:12.

Из вылетевших ярче всех проявил себя казанский «Карекс». Он ни в чем не уступал ЦОП СПб и уступил только в последней атаке — 20:21. А потом долгое время вел в игре с NNTU-Guns, но нижегородцы добыли победу за счет рывка на последних минутах — 22:17. В очной встрече ЦОП СПб победил NNTU-Guns — 18:14, и финишировал первым. Другая команда из Нижнего Новгорода оказалась менее успешна: в группе F Looney Tunes крупно проиграли и «Союзу» из Химок (12:19), и «ТольяттиАзоту» (12:21). А в борьбе за первое место волжане неожиданно оказались сильней подмосковного коллектива — 15:13.

В двух группах победитель определялся после двух стартовых встреч, а последняя превращалась в битву за вторую путевку в плей-офф. Ярко дебютировала столичная команда Hoops, которая обыграла и МАИ-МБА (15:13), и новосибирский «Форвард» (17:10). Вместе с ней в плей-офф вышли и московские студенты, которые также обыграли сибиряков с разницей «+7» (21:14). Непросто пришлось тюменскому «Хелиминусу», но и он дважды обыграл соперников — «Уралец» из Златоуста (13:9) и «Красный якорь» — 16:13. Игра за 2-е место изобиловала сюжетными поворотами, и завершилась победой «Уральца» на последних секундах — 13:12.

И только в группе H в зависимости от результата последней игры возможны были любые варианты. В «космическом дерби» столичный «Юпитер» оказался сильнее челябинского «Сатурна» (19:14), который затем уверенно переиграл «Реал» — 18:10. К сожалению, команда из Астрахани в последней игре с москвичами не имела никаких шансов на успех: «Юпитер» победил со счетом 21:9.

Стадия плей-ин стартовала с двух разгромов. «Юпитер» затратил чуть больше семи минут на победу над «Уральцем» — 21:10. С такой же разницей (22:11) «Сатурн», вышедший со второго места в группе, обыграл «Хелиминус».

Ну а дальше началось самое интересное. Матч между NNTU-Guns и «ТольяттиАзотом» завершался «качелями». А победу нижегородцам принес точный штрафной в последние мгновения — 14:13. «Союз» же в концовке едва не растерял внушительный перевес. ЦОП СПб совершил рывок 4:0, но смазали этот подвиг неудачными действиями в последней атаке — 13:12 в пользу химчан.

Едва не начал плей-офф с поражения Bionord. Пермяки во встрече с «Металлургом» привезли себе два штрафных, но сумели восстановить статус-кво дальним броском — 21:20. Продолжили свое победное шествие Hoops, которые обыграли «Екатеринбург СКСО» (21:16). А в последней игре дня МАИ-МБА оказалась сильнее «Спарты» (17:12). А главной сенсацией стало поражение Inanomo Black от «Байкала». Москвичи были не похожи сами на себя, допустили огромное количество потерь и уступили 13:21.

В 1/8 финала сыграют: «Самара» — «Юпитер», «Руна» — «Сатурн», Inanomo Gold — NNTU-Guns, ЦОП Bad Boys — «Союз», Bionord Pro — Bionord, Khimki Power — «Байкал», Stella-Pro — МАИ-МБА и «Курчатов» — Hoops.

Кубок России

Женщины

Групповой этап

Группа А

1. МБА (Москва) (2 победы — 0 поражений). 2. «Кобра» (Челябинск) (1-1). 3. «Форвард» (Новосибирск) (0-2).

Группа В

1. «Тулпар» (Казань) (2-0). 2. «Матрешки» (Москва) (1-1). 3. «Восток-Логистик» (Владивосток) (0-2).

Группа С

1. «Спарта» (Воронеж) (1-1, набранные очки — 26). 2. «Красная Пахра» (Москва) (1-1, 25). 3. Moskva (Москва) (1-1, 23).

Группа D

1. «Парма-КОР» (Пермь) (2-0). 2. MSU (Москва) (1-1). 3. «Позитив» (Челябинск) (0-2).

Плей-ин

«Парма-КОР» — «Красная Пахра» — 9:13

«Спарта» — MSU — 14:11

МБА — «Матрешки» — 10:8

«Тулпар» — «Кобра» — 21:8

Мужчины

Групповой этап

Группа А

1. «Спарта» (Воронеж) (2-0). 2. «Екатеринбург СКСО» (1-1). 3. ИНК (Иркутск) (0-2).

Группа В

1. Hoops (Москва) (2-0). 2. МАИ-МБА (Москва) (1-1). 3. «Форвард» (Новосибирск) (0-2).

Группа С

1. Inanomo Black (Москва) (2-0). 2. «Металлург» (Магнитогорск) (1-1). 3. «ЦСП Обнинск» (0-2).

Группа D

1. Bionord (Пермь) (2-0). 2. «Байкал» (Иркутск) (1-1). 3. «АтомЭнергоСбыт» (Курск) (0-2).

Группа Е

1. ЦОП СПб (Санкт-Петербург) (2-0). 2. NNTU-Guns (Нижний Новгород) (1-1). 3. «Карекс» (Казань) (0-2).

Группа F

1. «Тольяттиазот» (2-0). 2. «Союз» (Химки) (1-1). 3. Looney Tunes (Нижний Новгород) (0-2).

Группа G

1. «Хелиминус» (Тюмень) (2-0). 2. «Уралец» (Златоуст) (1-1). 3. «Красный якорь» (Нижний Новгород) (0-2).

Группа H

1. «Юпитер» (Москва) (2-0). 2. «Сатурн» (Челябинск) (1-1). 3. «Реал» (Астрахань) (0-2).

Плей-ин

«Юпитер» — «Уралец» — 21:10

«Хелиминус» — «Сатурн» — 11:22

«ТольяттиАзот» — NNTU-Guns — 13:14

ЦОП СПб — «Союз» — 11:12

Bionord — «Металлург» — 21:20

Hoops — «Екатеринбург СКСО» — 21:16

Inanomo Black — «Байкал» — 13:21

«Спарта» — МАИ-МБА — 12:17