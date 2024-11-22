Мусина об уровне премьер-лиги после отъезда звезд WNBA: «Красота баскетбола немножко исчезла»

Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» отметила, что российским клубам сильно не хватает международных матчей.

— У вас великолепная статистика за прошлый сезон, когда вы вернулись после декрета: 20 очков в среднем за игру, почти 8 подборов, 3 передачи, 1,8 перехвата и 1,3 блок-шота. Это вы такой крутой игрок или же уровень соперников был низкий?

— Мне кажется, что это было в том числе мое большое желание играть, команда во мне нуждалась. Я — человек, который всегда много подбирает, поэтому, наверное, это было основным, с чем я могла помочь, например в играх плей-офф, своей команде. Потому что все равно физически где-то мне не хватало сил на всю игру.

Тяжелее даются действия в атаке. Тем более все знают, как я играю. Все знают мои сильные стороны, их закрывают. Конечно, и уровень баскетбола, на котором мы играли раньше, был повыше. Игра была немного более физическая, интенсивная. Сейчас, наверное, то, что уехали многие звездные представители WNBA, которые играли раньше в Екатеринбурге, портит общую картину. Красота баскетбола немножко исчезла. Конечно, хочется играть на таком же мировом уровне, как раньше. Не хватает международных соревнований. Это дополнительный стимул всегда.

Но на сегодняшний день, не играя, я не могу сказать, что я хороший игрок, потому что нахожусь в декрете. Не хочется опережать время и говорить яркие слова, как я красиво вернусь. Лучше пусть это доказывается делом, чем я буду сидеть и рассказывать всем, какая я классная. Но все-таки остается какая-то скромность, наверное, к тому, что ты делаешь, потому что всегда хочется доказать самой себе, что, несмотря на то, что ты уходишь в декрет, пропускаешь сезоны, случаются в жизни травмы, нужно возвращаться и становиться еще более сильной.