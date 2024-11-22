Раиса Мусина высказалась о втором месте «Ники» в прошлом сезоне

Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» высказалась о прошлом сезоне премьер-лиги, в котором клубу из Сыктывкара удалось дойти до финала.

— В тот сезон, когда вы вернулись, «Ника» заняла самое высокое для себя место. Как получилось, что вы такой высокий результат показали и вполне неплохо смотрелись в финальной серии против БК УГМК?

— У нас весь сезон был похож на американские горки. Мы где-то выигрывали, а, например, не самому сильному столичному «Динамо» проигрывали. Вроде в итоге стали вторыми, вроде взяли серебро, но сезон был очень неровный. Я помню, как в феврале у нас состоялось командное собрание. На тот момент мы находились на седьмом месте. И кто бы мог подумать, что за два месяца мы дойдем до финала плей-офф. Но случился такой перформанс, мы стали играть лучше. При этом игроки были те же, никто не поменялся. И, наверное, мы просто стали лучше коммуницировать между собой и узнали свои сильные стороны.

Появилось желание играть на победу в каждом матче, все хотели добраться до финала. Тогда началась очень интересная серия с Оренбургом. В гостях проиграли, дома выиграли, в гостях опять выиграли.

Потом мы в серии с Курском проиграли с большой разницей у них в гостях. На ответный матч «Динамо» приехало расслабленным, думая, что они уже вышли в финал. Мы их обыграли с такой же разницей. Самое интересное начинается уже в Курске. Конечно, мы тогда были андердогами, никто не думал, что «Ника» из Сыктывкара вообще может выиграть у одного из двух наших топ-клубов, но мы сделали это. Я считаю, что это большая работа, проделанная каждым из игроков, тренерским штабом, руководством. В январе 2024 года мы отпраздновали 25-летие компании «Лузалес», которая спонсирует наш клуб. Мы играли дома с Курском в зеленой форме в честь этого события, но проиграли где-то 30 очков... Естественно, никто не мог ожидать, что в апреле мы наденем на себя серебряные медали. Только наше руководство верило в нас и говорило, что мы самые лучшие и можем привести эту команду к медалям. Так и случилось.

Это был такой сезон, который запомнится на всю жизнь. Мы очень много путешествовали, очень много было игр, выездов. Мы проводили всего пару дней в Сыктывкаре — и на выезд! Это не забыть!

— По ходу сезона у вас сменился главный тренер. Как думаете, в чем была причина ухода Александра Васина?

— Я на такой вопрос, честно, ответить не могу, потому что моя личная любовь всегда принадлежит Сан Санычу как тренеру. Он многое в меня вложил. Я прошла очень большую школу с ним, начиная от «Спарты энд К» в 16 лет, когда я попала в первую команду. Потом была сборная с ним. Васин всегда близкий мне в баскетболе человек, я всегда понимаю его тактику, его мышление. Может быть, тогда команде нужен был какой-то переворот, может, не хватало коммуникации. Я не могу сказать, для чего это было сделано и как это произошло.