Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 15:15

Раиса Мусина высказалась о втором месте «Ники» в прошлом сезоне

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» высказалась о прошлом сезоне премьер-лиги, в котором клубу из Сыктывкара удалось дойти до финала.

— В тот сезон, когда вы вернулись, «Ника» заняла самое высокое для себя место. Как получилось, что вы такой высокий результат показали и вполне неплохо смотрелись в финальной серии против БК УГМК?

— У нас весь сезон был похож на американские горки. Мы где-то выигрывали, а, например, не самому сильному столичному «Динамо» проигрывали. Вроде в итоге стали вторыми, вроде взяли серебро, но сезон был очень неровный. Я помню, как в феврале у нас состоялось командное собрание. На тот момент мы находились на седьмом месте. И кто бы мог подумать, что за два месяца мы дойдем до финала плей-офф. Но случился такой перформанс, мы стали играть лучше. При этом игроки были те же, никто не поменялся. И, наверное, мы просто стали лучше коммуницировать между собой и узнали свои сильные стороны.

Появилось желание играть на победу в каждом матче, все хотели добраться до финала. Тогда началась очень интересная серия с Оренбургом. В гостях проиграли, дома выиграли, в гостях опять выиграли.

Потом мы в серии с Курском проиграли с большой разницей у них в гостях. На ответный матч «Динамо» приехало расслабленным, думая, что они уже вышли в финал. Мы их обыграли с такой же разницей. Самое интересное начинается уже в Курске. Конечно, мы тогда были андердогами, никто не думал, что «Ника» из Сыктывкара вообще может выиграть у одного из двух наших топ-клубов, но мы сделали это. Я считаю, что это большая работа, проделанная каждым из игроков, тренерским штабом, руководством. В январе 2024 года мы отпраздновали 25-летие компании «Лузалес», которая спонсирует наш клуб. Мы играли дома с Курском в зеленой форме в честь этого события, но проиграли где-то 30 очков... Естественно, никто не мог ожидать, что в апреле мы наденем на себя серебряные медали. Только наше руководство верило в нас и говорило, что мы самые лучшие и можем привести эту команду к медалям. Так и случилось.

Это был такой сезон, который запомнится на всю жизнь. Мы очень много путешествовали, очень много было игр, выездов. Мы проводили всего пару дней в Сыктывкаре — и на выезд! Это не забыть!

— По ходу сезона у вас сменился главный тренер. Как думаете, в чем была причина ухода Александра Васина?

— Я на такой вопрос, честно, ответить не могу, потому что моя личная любовь всегда принадлежит Сан Санычу как тренеру. Он многое в меня вложил. Я прошла очень большую школу с ним, начиная от «Спарты энд К» в 16 лет, когда я попала в первую команду. Потом была сборная с ним. Васин всегда близкий мне в баскетболе человек, я всегда понимаю его тактику, его мышление. Может быть, тогда команде нужен был какой-то переворот, может, не хватало коммуникации. Я не могу сказать, для чего это было сделано и как это произошло.

Форвард &laquo;Ники&raquo; и&nbsp;сборной России Раиса Мусина. «Чаще ухожу в декрет, чем даю интервью». Большой разговор с Раисой Мусиной

Баскетбол
Читайте также
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Раиса Мусина назвала топ-5 игроков премьер-лиги

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости