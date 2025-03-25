Баскетбол
25 марта, 09:26

Раиса Мусина родила второго ребенка и уже вернулась к тренировкам

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Одна из лучших российских баскетболисток последнего десятилетия Раиса Мусина в феврале второй раз стала мамой. У форварда «Ники» родился сын.

26-летняя баскетболистка уже приступила к легким тренировкам. Раиса рассчитывает возобновить профессиональную карьеру в сезоне-2025/26.

«Постараюсь присоединиться к «Нике» с самого начала предсезонной подготовки. Мне скоро 27. Я уже взрослая, но силы на возвращение в баскетбол есть», — отмечала в интервью «СЭ» Мусина.

Поздравляем форварда сборной России с рождением сына!

