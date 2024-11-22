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Сегодня, 14:45

Раиса Мусина рассказала, почему так и не уехала в женскую НБА

Александр Невзгода
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» высказалась о том, почему ей не удалось дебютировать за «Финикс Меркури». В 2018 году этот клуб выбрал Мусину под 21-м номером драфта.

— Могли бы рассказать, почему вы так и не заиграли в WNBA?

— Началась пандемия.

— То есть это стало решающей историей?

— У меня так и не получилось сделать визу и поехать в тренировочный лагерь. Все посольства в России были закрыты. В тот год я играла в Курске, но посещение игр было запрещено, и мы играли при пустых залах.

Форвард &laquo;Ники&raquo; и&nbsp;сборной России Раиса Мусина. «Чаще ухожу в декрет, чем даю интервью». Большой разговор с Раисой Мусиной

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