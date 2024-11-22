Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Главная
Баскетбол
Россия

Сегодня, 14:15

Раиса Мусина планирует вернуться в профессиональный баскетбол в сезоне-2025/26

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» рассказала, что намерена вернуться в баскетбол после рождения второго ребенка.

— Прошла информация, что вы пропускаете сезон-2024/25, но официально она не подтверждалась. Так ли это?

— Да, так и есть, это связано с моим вторым декретом.

— Про первый декрет, из-за которого вы пропустили сезон-2022/23, вы тоже не рассказывали.

— Люблю держать такие моменты в секрете, чтобы не было лишней информации, лишних комментариев по этому поводу. Все же думают, что когда спортсмен уходит в декрет, то он завершает свою карьеру. Это далеко не так.

— Насколько я понимаю, вы настроены вернуться в сезоне-2025/26?

— Да, с самого начала предсезонной подготовки. Мне скоро 27. Я уже взрослая, но силы на возвращение в баскетбол есть.

— Не было ли желания все бросить?

— Баскетбол?

— Да.

— Нет, мне кажется, потому что это... Не хочется, конечно, так говорить, но это все-таки любимое дело с самого детства. Ты постоянно этим занимаешься, очень скучаешь по нему. И для меня было самое главное — это быстрее вернуться на площадку.

Форвард &laquo;Ники&raquo; и&nbsp;сборной России Раиса Мусина. «Чаще ухожу в декрет, чем даю интервью». Большой разговор с Раисой Мусиной

Баскетбол
Читайте также
Белоусов заявил о срыве планов ВСУ на 2025 год
Захарова сравнила реакцию Зеленского на пуск ракеты «Орешник» с поведением ребенка
Кто и как планирует «мир» на Украине. Разбор
Сборная легионеров КХЛ выступит на Кубке Первого канала
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Популярное видео
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Локомотив-Кубань» отпустил в сборную двух человек вместо шести

Мусина об уровне премьер-лиги после отъезда звезд WNBA: «Красота баскетбола немножко исчезла»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости