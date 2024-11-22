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Сегодня, 15:00

Раиса Мусина назвала топ-5 игроков премьер-лиги

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода
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Форвард «Ники» и сборной России Раиса Мусина в интервью «СЭ» рассказала об игроках премьер-лиги, которые ей особо импонируют.

— Давайте отберем топ-5 игроков на данный момент. Марию Клюндикову (Вадееву) не учитываем пока что.

— Могу выделить по позициям. Мне всегда нравится, как играет Юлия Козик. На ее позиции лучшего игрока нет, играет с характером и ответственностью. Она очень хорошо действует в защите и нападении, приносит много пользы команде. Для меня вот Юля — большая молодец. Я этого игрока точно включу в пятерку.

— Кого еще?

— Из больших мне нравится Настя Зоткина. Она молодая и, мне кажется, с каждым годом прибавляет. У нее очень хороший трехочковый бросок. На первого номера я бы поставила Марину Голдыреву. На «четверку» — Нину Глонти. Хотя на первого можно и Севару Нуритдинову, но стиль Марины [Голдыревой] нравится мне чуть больше. Уже несколько лет она очень агрессивная, мощная. На позиции третьего номера назвала бы себя, но не сейчас.

— Может, Елену Михайлову?

— Мне кажется, ей нужен еще большой опыт в командах на уровне топ-3.

Форвард &laquo;Ники&raquo; и&nbsp;сборной России Раиса Мусина. «Чаще ухожу в декрет, чем даю интервью». Большой разговор с Раисой Мусиной

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