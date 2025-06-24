Раиса Мусина активно готовится к возобновлению карьеры: «Хочу поскорее вернуться на площадку»

Форвард сборной России и «Ники» Раиса Мусина рассказала, что готовится к возобновлению карьеры.

В феврале 2025 года баскетболистка во второй раз стала мамой, но уже в конце марта вернулась к легким тренировкам.

«Стараюсь по возможности свободное время уделять своей физической форме, — отметила «СЭ» одна из сильнейших российских баскетболисток последнего десятилетия. — Много бегаю, тянусь, восстанавливаю дыхание. Чувствую себя прекрасно и очень хочу поскорее вернуться на площадку. Понятно, что это еще не соревновательная форма, но подготовительная фаза не стоит на месте.

Если ничего не изменится, то планирую с самого начала присоединиться к команде на предсезонной подготовке. Смотрю за изменениями в командах, обещает быть интересный сезон. Хотелось бы, чтобы Иваново с Вологдой добавились в премьер-лигу. Больше команд — больше игр.

С интересом смотрела матчи нашей сборной в Сербии. Такие, конечно, все молодцы! Так давно не было матчей с такими соперниками. Новые игроки на подходе, так что мне надо торопиться».

Мусина пропустила сезон-2024/25. В чемпионате-2023/24 Раиса помогла команде из Сыктывкара впервые выйти в финал премьер-лиги. За 26 минут на паркете форвард набирала 11,7 очка, 8,1 подбора и 1,5 передачи (попала в символическую пятерку по итогам плей-офф).