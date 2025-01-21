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Сегодня, 22:30

Призер Олимпиады Логунова высоко оценила перспективы Косу на драфте женской НБА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Форвард «Ники» и сборной России Анастасия Логунова в интервью «СЭ» высказалась о прогрессе 19-летней Анастасии Олаири Косу.

— Пару дней назад прошла новость о том, что Анастасия Олаири Косу может выставить свою кандидатуру на драфт женской НБА. У нее есть шансы быть выбранной?

— Я очень рада самой этой новости. Уверена, что Косу может себя попробовать и способна заиграть в этой лиге. Ее физическая форма очень пригодится в том уровне доступа, какой есть в WNBA. За три года в Екатеринбурге она постоянно растет, выбивает свои минуты при очень сильной конкуренции.

— А что может сыграть против нее?

— У нее, к сожалению, нет стабильного дальнего броска. Но и без него она хорошо себя чувствует. Она может многое другое. Думаю, что у нее не будет проблем.

— А кто из других наших баскетболисток мог бы заинтересовать клубы WNBA?

— Я не вижу других, к сожалению. Можем рассмотреть, допустим, Яну Эльберг. Но ей надо себя показывать в большей конкуренции. А время идет. Больше не могу назвать никого из молодых, так как у них нет таких условий для роста, как у Косу. Это точно.

Анастасия Логунова на&nbsp;Олимпиаде-2020 в&nbsp;Токио. «Косу способна заиграть в женской НБА». Интервью вице-чемпионки Олимпиады-2020

— Как бы выступали команды — участницы «Финала четырех» Кубка России в международных турнирах, если бы нас вернули в следующем сезоне?

— Очень тяжело было бы. У нас немного разный баскетбол. В Европе баскетбол намного жестче, нам пришлось бы долго привыкать к нему.

— Почему так?

— Наверное, потому, что у нас как раз нет этих международных соревнований. Физический контакт у нас ниже, чем в Европе. Очевидно, что мы варимся в собственном соку, конкуренции серьезной нет.

— А как же тогда Косу будет пробиваться в США? Готова ли она будет к такому контакту?

— Повторюсь, что у нее в команде много топовых легионеров, которые не дают поблажек никому. С ней меньше церемонятся на тех же тренировках.

Баскетбол
Анастасия Логунова
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