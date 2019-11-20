Прифтис не покинет УНИКС в этом сезоне
00:11
Президент УНИКСа Евгений Богачев уверен, что главный тренер Димитрис Прифтис доработает сезон до конца. Ранее появилась информация, что в кандидатуре 51-летнего специалиста заинтересован «Панатинаикос».
— Из «Панатинаикоса» к нам никто не обращался, — цитируют «Известия» Богачева. — Также я не получал никакой информации от агента Прифтиса. Он остается в Казани и отработает сезон до конца.
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https://iz.ru/944600/timur-ganeev/na-svoem-meste-priftis-otrabotaet-etot-sezon-v-unikse
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