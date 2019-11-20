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Прифтис не покинет УНИКС в этом сезоне

00:11
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Президент УНИКСа Евгений Богачев уверен, что главный тренер Димитрис Прифтис доработает сезон до конца. Ранее появилась информация, что в кандидатуре 51-летнего специалиста заинтересован «Панатинаикос».

— Из «Панатинаикоса» к нам никто не обращался, — цитируют «Известия» Богачева. — Также я не получал никакой информации от агента Прифтиса. Он остается в Казани и отработает сезон до конца.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/944600/timur-ganeev/na-svoem-meste-priftis-otrabotaet-etot-sezon-v-unikse

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