Ганиенко рассказал о важности победы «Уралмаша» в Кубке России

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» прокомментировал первую победу своего клуба в Кубке России.

— Что для вас значит этот успех?

— Очень многое. Мы возродили клуб в 2015 году, спустя 31 год после расформирования в 1984-м. И последние 10 лет мы постепенно двигались к большому трофею. Понятно, что многие команды Лиги ВТБ отказались от участия в Кубке России, но мы приняли решение играть на два фронта. Это непросто, но мы омолодили команду. Пригласили молодых, но уже опытных ребят и в итоге добились успеха. Это большая награда для области, и здорово, что финал пришелся на день рождения губернатора Свердловской области (16 марта Евгению Куйвашеву исполнилось 54 года. — Прим. «СЭ»). Он в нас верит, помогает. Спасибо ему.

— Кого бы из игроков выделили по «Финалу четырех»?

— Мартин и Далтон очень сильно играют весь сезон и в Нижнем Новгороде продемонстрировали свое мастерство. Володя Ивлев успевал везде, наш вице-капитан Антон Глазунов попал очень важные броски в финале. Молодые тоже порадовали. И Антон Карданахишвили, и Ваня Пынько. Все здорово бились в защите, получилась командная игра. Мне импонирует стратегия Дэвида Блатта, которая заключается в том, чтобы играть не от броска, а от защиты. Так мы и действовали на решающей стадии. Я доволен, что не было никакой паники. Спокойно вели игру, выполняли установку тренера.