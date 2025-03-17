Баскетбол
Россия
Новости
Чемпионат России (женщины)
Уведомления
Главная
Баскетбол
Россия

17 марта, 16:20

Ганиенко о Вергуне: «Думаю, что теперь он заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» похвалил главного тренера команды Ростислава Вергуна после победы в «Финале четырех» Кубка России.

— На пресс-конференции Ростислав Вергун в первую очередь поздравил с этим успехом вас. Человека, который возродил клуб и вкладывает в него много личных средств. Для вас белорусский специалист доказал, что он может побеждать в больших матчах?

— Ростислав пришел к нам из «Минска», где он в основном работал с молодыми игроками. Там полный социализм, ребята очень дисциплинированны, беспрекословно слушают своего тренера. У нас более свободные, вольные и мастеровитые игроки. Поэтому ему потребовалось время на адаптацию, в ряде матчей этого сезона у него совсем не удавались концовки. Но в «Финале четырех» все сложилось. Я думаю, что теперь он заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата.

Вергун — адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник, что тоже немаловажно. Он свой шанс использовал. Молодец.

— Здорово, что вы не побоялись доверить ему команду, хотя у Вергуна и не было больших успехов на уровне Лиги ВТБ.

— У нас же в большинстве клубов решения принимают большие менеджеры, а я собственник, бизнесмен. К тому же всегда готов давать шансы талантливым кадрам. И в своей компании, и в «Уралмаше». Часто слышу мнение, что молодежь не та. Да это мы не те. Если молодежью не заниматься, то у страны не будет светлого будущего. Все должно быть построено на доверии, и мы доверяли Ростиславу. Понятно, что порой мы с ним спорим, взгляды не всегда совпадают. Но у него очень хороший менталитет, плюс он учился в США на аудитора, поэтому склонен к математическим делам. У него отличный английский. Плюс его мама работала тренером по баскетболу, поэтому он потомственный специалист.

Еще хочу поднять важную тему. Надо доверять российским тренерам. Наши клубы взяли крен на приглашение специалистов из стран бывшей Югославии и Греции. На мой взгляд, это ерунда. У нас есть много великолепных тренеров, которые ничем не хуже.

Президент &laquo;Уралмаша&raquo; Виктор Ганиенко.«Вергун использовал свой шанс, он молодец». Ганиенко — об исторической победе «Уралмаша»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Уралмаш
Виктор Ганиенко
Читайте также
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Валиева может вернуться на соревнования после дисквалификации
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Популярное видео
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
Что творится в «Ак Барсе» / Кузнецов в «Металлурге» / «Нефтехимик» — топ
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» наверху таблицы
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Александр Коваль

    Если из названия статьи удалить слово "Уралмаша", то завтра утром иностранных тренеров не останется!

    17.03.2025

    • Ганиенко о целях «Уралмаша»: «Уже настраиваемся на серию плей-офф с «Локо»

    Ганиенко рассказал о важности победы «Уралмаша» в Кубке России

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости