Ганиенко о Вергуне: «Думаю, что теперь он заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» похвалил главного тренера команды Ростислава Вергуна после победы в «Финале четырех» Кубка России.

— На пресс-конференции Ростислав Вергун в первую очередь поздравил с этим успехом вас. Человека, который возродил клуб и вкладывает в него много личных средств. Для вас белорусский специалист доказал, что он может побеждать в больших матчах?

— Ростислав пришел к нам из «Минска», где он в основном работал с молодыми игроками. Там полный социализм, ребята очень дисциплинированны, беспрекословно слушают своего тренера. У нас более свободные, вольные и мастеровитые игроки. Поэтому ему потребовалось время на адаптацию, в ряде матчей этого сезона у него совсем не удавались концовки. Но в «Финале четырех» все сложилось. Я думаю, что теперь он заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата.

Вергун — адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник, что тоже немаловажно. Он свой шанс использовал. Молодец.

— Здорово, что вы не побоялись доверить ему команду, хотя у Вергуна и не было больших успехов на уровне Лиги ВТБ.

— У нас же в большинстве клубов решения принимают большие менеджеры, а я собственник, бизнесмен. К тому же всегда готов давать шансы талантливым кадрам. И в своей компании, и в «Уралмаше». Часто слышу мнение, что молодежь не та. Да это мы не те. Если молодежью не заниматься, то у страны не будет светлого будущего. Все должно быть построено на доверии, и мы доверяли Ростиславу. Понятно, что порой мы с ним спорим, взгляды не всегда совпадают. Но у него очень хороший менталитет, плюс он учился в США на аудитора, поэтому склонен к математическим делам. У него отличный английский. Плюс его мама работала тренером по баскетболу, поэтому он потомственный специалист.

Еще хочу поднять важную тему. Надо доверять российским тренерам. Наши клубы взяли крен на приглашение специалистов из стран бывшей Югославии и Греции. На мой взгляд, это ерунда. У нас есть много великолепных тренеров, которые ничем не хуже.