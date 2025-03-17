Баскетбол
17 марта, 16:05

Ганиенко о целях «Уралмаша»: «Уже настраиваемся на серию плей-офф с «Локо»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко в интервью «СЭ» рассказал, что после победы в Кубке России ждет от своей команды удачного выступления в Единой лиге ВТБ.

— Теперь надо спокойно финишировать на пятом месте в регулярке Единой лиги?

— Пятое место себе мы уже практически гарантировали (до конца чемпионата «Уралмашу» осталось сыграть восемь игр, клуб из Екатеринбурга опережает идущий шестым Нижний на четыре победы. — Прим. «СЭ»). Наша задача — постараться побороться с одним из наших клубов-олигархов. Так что мы уже настраиваемся на «Локомотив-Кубань». Там очень хорошая команда, и на их фоне мы проверим, что из себя представляем на будущее.

— Календарь складывается не в вашу пользу. Последний матч регулярки играть в Краснодаре, а через неделю — возвращаться туда же на первую игру плей-офф.

— Да, к сожалению, логистика туда сейчас крайне тяжелая. Самый быстрый путь — лететь до Сочи, потом добираться до Краснодара на поезде. А ребята высокие, им это очень непросто. На следующий сезон, если не закончится СВО и аэропорт Краснодара будет по-прежнему закрыт, им вполне можно играть домашние матчи в Сочи. Так всем будет удобнее. Я постараюсь вынести этот вопрос на повестку дня совета лиги. Последний раз мы добирались до них с несколькими пересадками. Сначала до Грозного, затем до Минеральных Вод и уже потом до Краснодара. Но трудности только закаляют.

Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.«Вергун использовал свой шанс, он молодец». Ганиенко — об исторической победе «Уралмаша»

