Президент «Самары»: «Мы не можем перенести игру с «Буревестником» в обход регламента»

Президент БК «Самара» Камо Погосян объяснил, почему уже невозможно перенести матч с «Буревестником», который запланирован на 4 ноября. Ранее генеральный директор ярославского клуба Александр Земсков подчеркнул «СЭ», что из-за положительных тестов на COVID-19 на выезд в Самару смогут приехать максимум пять баскетболистов.

— Если Российская федерация баскетбола (РФБ) внесет изменения в регламент, согласно которым, клубам Суперлиги-1 можно будет переносить четыре, а не три игры, тогда это будет общее руководство для всех остальных команд, — пояснил «СЭ» Камо Погосян. — А нарушать действующий регламент ни «Самара», ни один другой клуб турнира не может. Вчера у нас была возможность обсудить этот вопрос на Zoom-конференции клубов Суперлиги-1 с руководством РФБ, но представителей «Буревестника» на этой встрече не было. При этом подчеркну, что я с пониманием отношусь к ситуации, в которую попал ярославский клуб, но, с другой стороны, надо было готовиться к такому. Например, мы понимали, что пандемия коронавируса будет вносить свои коррективы и расширили заявку клуба на сезон до 14 человек. Поэтому, если у нас вновь кто-то заболеет, то мы наберем необходимое число игроков, чтобы выйти на матч и не получить поражение без игры (0:20). В крайнем случае, можно привлечь баскетболистов из молодежки или ДЮБЛа, но у «Буревестника» нет этих команд. Говорят, что не тянут финансово. Зато есть средства, чтобы подписать двух приличных легионеров. Дальше выводы делайте сами.

Также президент «Самары» ответил на слова Земскова о том, что сама «Самара» уже перенесла четыре игры.

— Это не так, — продолжил Камо Погосян. — По нашей инициативе перенесены игры с «Университетом-Югра», «Иркутом» и «Востоком-65». Наш матч с «Новосибирском» был перенесен по просьбе соперников. (Тимур Ганеев)