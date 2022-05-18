Кириленко прокомментировал отстранение сборных России от участия в международных турнирах

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал решение ФИБА о приостановке участия сборных России в международных турнирах.

«Мы были готовы к этому решению и ожидали, что нашим сборным не удастся выступить в этом году на крупнейших мировых соревнованиях, — цитирует Кириленко пресс-служба Федерации. — В том случае если к концу года градус напряженности снизится, нашей главной целью станет оперативное возвращение на площадку. В данной ситуации настраиваемся на серьезную работу с нашими резервными сборными и ближайшими кандидатами в главные команды страны. При этом ведущим российским игрокам необходимо предоставить этим летом необходимый отдых — из года в год они постоянно участвовали в крупнейших соревнованиях. В данный момент основная задача — организация и поиск неофициальных турниров для наших команд с потенциально серьезными соперниками».

Кириленко также отметил, что сейчас давление испытывают не только российские, но и международные организации. Также глава РФБ добавил, что ситуация, которая сложилась во всех видах спорта, требует постоянного контакта.

Сегодня ФИБА отстранила женскую и мужскую сборные России от участия в Кубке мира.

Также ФИБА отстранила сборные России от участия в чемпионатах мира по баскетболу 3х3 среди мужчин и женщин. Вдобавок продлен запрет на проведение соревнований под эгидой международной федерации на территории России и Белоруссии.