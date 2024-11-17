Кириленко о сложностях «Самары»: «Уверен, что клубу не дадут расформироваться»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в комментарии для «СЭ» заявил, что общался с губернатором Самарской области о финансировании профессионального спорта в регионе.

— Уже несколько недель идут разговоры о тяжелой ситуации с профессиональными клубами Самарской области. Были ли переговоры о судьбе БК «Самары» в новой конфигурации финансирования?

— Мы разговаривали с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым на эту тему. Пока нет понимания о новых цифрах, но уже очевидно, что будет сокращения финансирования на профессиональный спорт. С другой стороны, в руководстве региона есть квалифицированные люди, которые глубоко разбираются в баскетболе, сами в него играли. Поэтому я надеюсь, что БК «Самаре» не дадут расформироваться. Потому что под клубом завязана большая структура. Помимо мужской и женской команды в высших дивизионах российского баскетбола, у них есть коллективы во всех детско-юношеских турнирах, команды в баскетболе 3х3. Это полноценная структура, и я не верю, что губернатор не видит этого. Если они потеряют эту четко выстроенную пирамиду, то это будет очень печально для всех.

— РФБ как-то может помочь в решении этого вопроса?

— Мы включены в вопрос максимально. Повторюсь, что мы разговаривали с губернатором на эту тему. Однако в любом случае это внутренний вопрос региона. Возможно, снизится государственное финансирования, но руководство региона поможет клубу найти спонсоров, даст совет как найти какие-то альтернативные источники финансирования.

— На этой неделе местную федерацию возглавила Ольга Артешина.

— Я очень рад за нее. Много лет нас связывает хорошая дружба. Много лет Ольга представляла Самарскую область на самом высоком уровне как игрок. После завершения карьеры открыла свою школу, сейчас пробует себя на руководящем посту. Она прекрасно понимает все проблемы. Все что от нас требуется, как от РФБ, мы поможем.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Самара» одержала четыре победы и потерпела девять поражений. Команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице.