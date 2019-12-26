Президент петербургского «Спартака» Андрей Фетисов рассказал, почему клуб покинул тренерский штаб Захара Пашутина и ряд игроков.

— Мы благодарны за помощь, но мы рассчитывали на тот же бюджет, который был в прошлом году, — цитирует слова Фетисова 78.ru. — До сих пор мы ждали этого. Комплектование команд летом производилось под прошлый бюджет, а сейчас, когда узнали, что этого бюджета точно не будет, пришлось расстаться с рядом игроков, чтобы их не обманывать, чтобы они спокойно сейчас в переходный период, который начался в декабре, нашли себе команды, и доигрывать будем молодежным составом, питерскими ребятами.

Мы находимся сейчас фактически на дне, надо будет вылезать. Хотелось бы, конечно, попасть в плей-офф. Это будет тяжело, потому что отставание большое, но будем стараться.