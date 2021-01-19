Президент ЦСКА: «Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказал свое мнение о сносе УСК ЦСКА имени Александра Яковлевича Гомельского. На этой арене армейский клуб выступает в Единой лиге ВТБ, проводит тренировки (основная и две молодежные команды), а также находится клубный офис.

— Баскетбольный клуб ЦСКА почти 30 лет размещается в УСК по договору аренды, по которому мы исправно платим, — сказал Ватутин «СЭ». — Само здание и земля являются собственностью Министерства обороны. В конце декабря мы получили уведомление о расторжении договора через шесть месяцев, и для нас это известие грянуло громом среди ясного неба. Такой вот новогодний подарок. Фактически, к июню баскетбольный ЦСКА оказывается на улице.

Поэтому формально есть вероятность, что основная команда не сможет полноценно завершить сезон. Проблема здесь не в том, что нам негде будет играть. Соответствующий требованиям Евролиги и Лиги ВТБ зал мы, конечно, найдем. Вопрос в том, что мы одномоментно оказываемся лишены тренировочной базы для трех команд — основной и двух молодежных.

Кроме того, лишаемся медицинского и восстановительного центра, офиса, магазина, музея, склада, всей клубной инфраструктуры. Самый титулованный клуб страны, европейский гранд оказывается бездомным. Надо понимать, что разговоры о возможной реорганизации всей территории ЦСКА велись давно, но оставались на уровне прожектов.

Теперь же решение было принято удивительно быстро, и для клуба оно становится беспрецедентной проблемой. Мы привыкли бороться с соперниками из других клубов, городов и стран, а тут получаем удар в спину от организации, которой баскетбольная команда ЦСКА на протяжении нескольких десятков лет приносила славу и титулы. «Отличное» решение накануне 100-летия клуба, который основан в 1923 году.

Вчера появилась новость, что на месте УСК ЦСКА до конца 2022 года появится современный мультиспортивный комплекс. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов на встрече с тренерами спортивных школ и руководителями подразделений ЦСКА. По словам Иванова, УСК «морально устарел», а в новом комплексе будут два баскетбольных зала, бассейн и медицинский диспансер.

(Тимур Ганеев)

Полностью интервью с Андреем Ватутиным читайте здесь