Президент ЧБК: «С девятым бюджетом идем на первом месте»

Президент челябинского ЧБК Николай Сандаков назвал «СЭ» задачу своей команды в сезоне-2025/26 баскетбольной Суперлиги.

— Ваша команда лидирует в регулярке второго по значимости баскетбольного турнира страны. В чем секрет успеха?

— Выделил бы несколько факторов. Во-первых, мы угадали с главным тренером. Горан [Вучкович] смог создать командную химию, правильно выстроил тренировочный процесс, игроки его очень уважают. Во-вторых, выделил бы работу нового спортивного директора Сергея Доманова (ранее много лет работавшего в «Уралмаше»). Большой профессионал, который живет баскетболом, постоянно с командой, все пропускает через себя. Сергей собрал очень конкурентный состав, который позволяет нам бороться за самые высокие места в Суперлиге. Плюс мы едва не вышли в «Финал четырех» Кубка России.

— Кто ваши основные конкуренты в этом сезоне?

— Фаворит сезона — владивостокское «Динамо». Очень опытная команда, которая имеет двух, пожалуй, сильнейших легионеров в турнире. Еще бы отметил действующих чемпионов — Темп-СУМЗ и уфимское «Динамо». Клуб из Уфы имеет огромные ресурсы и потенциал.

— Какая задача на сезон у ЧБК?

— У нас только девятый бюджет в Суперлиге, и мы возглавляем таблицу регулярки. Если будем в топ-3 по итогам плей-офф — это будет отличный результат.

— Ян Додеус в этом году дважды вызывался в национальную сборную. Важный момент для клуба?

— Конечно. Очень рады за Яна. Также в сборной был Данил Шеянов — воспитанник челябинского баскетбола, который сейчас выступает за «Локомотив-Кубань». В целом у нас сейчас семь сборников по разным возрастам.

— Сдача новой арены запланирована на конец года? Ничего не изменилось?

— В строительстве сложно говорить о сроках со 100-процентной уверенностью, но инвестор проекта Игорь Алексеевич Алтушкин (основатель Русской медной компании. — Прим. Т.Г.) настроен на то, чтобы арена была запущена в декабре 2026 года.

— Есть шансы, чтобы через сезон вы сформируете заявку на вступление в Лигу ВТБ?

— Все к этому и идет. Мы проводим предварительные консультации с Лигой и могу сказать, что им нравится наш прогресс. И с точки зрения популяризации профессионального клуба, и общего развития баскетбола в регионе. В Челябинской области баскетбол занимает второе место по массовости занимающихся. После легкой атлетики.