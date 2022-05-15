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Сегодня, 11:12

Помощник главного тренера женской сборной России Шумихин присоединится к курскому «Динамо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Ассистент главного тренера женской сборной России по баскетболу Дмитрий Шумихин займет аналогичную должность в курском «Динамо», сообщает Metaratings.ru.

Ранее «СЭ» стало известно, что нынешний главный тренер «Динамо» Василий Карасев возглавит мужской клуб МБА, который может войти в состав участников Единой Лиги ВТБ.

28 апреля курское «Динамо» впервые в своей истории выиграло чемпионат России, обыграв в финальной серии УГМК (3-1).

Шумихин известен по работе в новосибирском «Динамо» и «НИКЕ» из Сыктывкара.

Источник: https://metaratings.ru/news/pomoshchnik-glavnogo-trenera-zhenskoy-sbornoy-rossii-po-basketbolu-shumikhin-prisoedinitsya-k-kursko-1267343/
ЖБК Динамо (Курск)
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