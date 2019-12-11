Полиция Ижевска проверяет сообщение об избиении спортсменок тренером

Удмуртская полиция организовала проверку по видеоролику, размещенному в соцсетях, где тренер спортивной школы дергает за волосы юных баскетболисток, сообщает РИА «Новости».

Ранее в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором тренер агрессивно себя ведет по отношению к девочкам-подросткам из баскетбольной команды: женщина таскает их за волосы, раздает подзатыльники, замахивается руками.

В самом учебном заведении также рассказали, что начали проверку после случившегося.